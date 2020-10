Calciomercato Inter, sogno Aguero | Assalto di un’altra big

L’Inter potrebbe effettuare un nuovo colpo stellare nelle prossime sessioni di calciomercato: Aguero nel mirino, ma c’è la concorrenza della big

L’Inter è prontissima per questa nuova stagione e dopo un buon inizio vuole fare ancora meglio per lottare fino alla fine per ottenere un trofeo, che manca da ormai dieci anni. La società si è mossa bene sul mercato e ora si auspica di vedere una crescita netta rispetto alla scorsa annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio stellare col Bayern | Tutti i dettagli

Nelle prime tre giornate sono arrivate buone prestazioni e la compagine nerazzurra ha conquistato sette punti, togliendosi anche la sfida insidiosa dell’Olimpico contro la Lazio. Ora le attenzioni si spostano tutte sul derby con la speranza che non arrivino nuovi positivi oltre i sei già infettati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio dal Bayern Monaco | I dettagli

Calciomercato Inter, idea Aguero: c’è l’assalto del Real Madrid

La squadra è concentrata sul campo mentre la società continua a lavorare per il futuro e va a caccia di nuovi colpi di mercato. Nel mirino dei nerazzurri potrebbe esserci a sorpresa Sergio Aguero, che ha un contratto in scadenza con il Manchester City a giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid | Lo ‘manda’ Emery

A riportarlo è ‘Don Balon’, che vede sia l’Inter che il Real Madrid favoriti nella corsa all’argentino. I due club sanno che ‘El Kun’ potrebbe avere ancora due anni di alto livello e per questo un acquisto a parametro zero potrebbe rivelarsi importante.

Dal portale iberico fanno sapere che il City potrebbe tentare l’assalto già a gennaio e pagare una cifra di circa 8 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Alaba | C’è l’annuncio!

Calciomercato, Rangnick in Serie A | Firma vicina!