Calciomercato Inter, addio già a gennaio | C’è l’ok del calciatore!

Il big dell’Inter potrebbe salutare già nel mercato di gennaio e avrebbe dato l’ok per il trasferimento nel nuovo campionato

Un buon inizio di stagione per l’Inter, che ha collezionato 7 punti nelle tre gare disputate e si è anche smarcata la trasferta difficile in quel di Roma contro la Lazio. Due vittorie e un pareggio che fanno comunque ben sperare nella lotta allo scudetto, che vede al comando al momento Milan e Atalanta.

Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari dei nerazzurri che potranno avere subito una chance importante per provare a tornare in vetta alla classifica. La rosa è sicuramente superiore a quella di un anno fa visto che ci sono tante alternative importanti oltre ai titolari.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Brozovic più lontano, possibile addio a gennaio

Ora Antonio Conte ha un centrocampo ricco di calciatori importanti e per questo potrebbe esserci qualche uscita nel mese di gennaio. In particolare nel mirino di diverse società ci sarebbe Brozovic, che potrebbe essere il sacrificato numero uno.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, Conte ha già cambiato il suo sistema di gioco lasciando fuori il croato e per gennaio potrebbe esserci l’assalto del Monaco. Il club francese sarebbe pronto a un assalto e da Brozovic sarebbe arrivato già l’ok per il trasferimento in Ligue 1.

Marcelo Brozovic è stato un punto fermo nelle scorse annate dell’Inter ma in questa estate sembrerebbe cambiato tutto anche per la tanta qualità presente nel reparto di centrocampo.

