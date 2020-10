Calciomercato Juventus, scambio stellare col Bayern | Tutti i dettagli

La Juventus potrebbe cedere Paulo Dybala nell’ambito di uno scambio con un top club europeo. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Il nuovo progetto della Juventus di Andrea Pirlo non preclude alcuna partenza. In questo caso, uno che potrebbe dire addio al club bianconero è Paulo Dybala. Attualmente impegnato con la nazionale argentina, su ‘La Joya‘ ci sono da tempo gli interessi di parecchi top club. Uno in particolare, però, potrebbe proporre uno scambio per assicurarsi il 10 argentino.

Juventus, scambio con il Bayern Monaco per Dybala

Una delle squadre interessate a Paulo Dybala è il Bayern Monaco, che sarebbe disposto a mettere sul piatto un giocatore per convincere la Juventus a cedere l’argentino. I bavaresi avrebbero pensato a Kingsley Coman, tra l’altro un ex proprio della Juve. Ma la dirigenza bianconera avrebbe in mente un altro giocatore.

Si tratta di Serge Gnabry, che si sta affermando sempre di più come uno degli esterni d’attacco più forti del panorama europeo. L’ex Arsenal interessa molto alla Juventus in vista dell’estate prossima e non è escluso che possa formalizzarsi uno scambio davvero clamoroso.

