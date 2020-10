Calciomercato Juventus, beffa dal Real Madrid | Addio al giovane talento!

La Juventus continua ad essere interessata ai migliori giovani talenti in circolazione, ma potrebbe arrivare la beffa proprio dal Real Madrid: l’accordo

Saranno mesi decisivi per la Juventus, sempre alla ricerca di giovani talenti in circolazione. Il club bianconero potrebbe essere beffato proprio dal Real Madrid, che avrebbe già l’accordo con il promettente centrocampista.

Calciomercato Juventus, assalto del Real per Camavinga

Come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito” ci sarebbe già l’accordo tra Real Madrid e Camavinga: la rivelazione è arrivata dal giornalista Inda. Il giovane centrocampista del Rennes, classe 2002, ha messo a segno già il primo gol in Nazionale maggiore diventando così già una stella per i transalpini.

Per lui saranno gli ultimi mesi con la maglia del club francese prima di sposare un nuovo progetto avvincente: sulle sue tracce ci sarebbero già tantissime big d’Europa. Anche la Juventus era molto interessata al promettente centrocampista che sta percorrendo le orme di un campione.

I prossimi mesi saranno decisivi per trovare così un’alternativa a centrocampo da regalare al neo-tecnico Andrea Pirlo.

