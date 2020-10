Calciomercato Juventus, pressing sul portiere | C’è anche l’Inter

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe messo gli occhi su un portiere in scadenza: interessa anche all’Inter

Calciomercato ormai chiuso, ma si lavora già per la prossima stagione. Dalla Spagna arriva la notizia di una Juventus lungimirante, che starebbe spingendo per un portiere in scadenza di contratto. Sull’estremo difensore ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter, pronto ad assicurarsi il post Handanovic.

Calciomercato Juventus, Ter Stegen nel mirino: corsa a quattro in cui c’è anche l’Inter

Il calcio continua a vivere un momento economico molto difficile, dovuto soprattutto all’emergenza Coronavirus, che continua a spaventare il regolare svolgimento dei campionati. A risentirne naturalmente è anche il calciomercato e per questo motivo i club provano a puntare anche sui migliori colpi a parametro zero. Proprio a questo punterebbe la Juventus, che secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, avrebbe messo nel mirino il portiere del Barcellona, Marc-Andre Ter Stegen, con contratto in scadenza nel 2021.

Sul portiere tedesco ci sarebbe l’interesse di altre tre squadre, ovvero: Chelsea, Bayern Monaco ed Inter. I nerazzurri infatti, avrebbero individuato nell’estremo difensore catalano l’erede di Samir Handanovic e si sarebbero iscritti alla corsa per acquistarlo. Ad essere un passo più avanti delle altre però sarebbe proprio la società juventina, che vorrebbe convincerlo a non rinnovare. Però, al momento, Ter Stegen sembrerebbe intenzionato ad attendere la proposta di prolungamento del Barcellona, prima di prendere una decisione, visto che i catalani sono sempre la prima scelta. Dunque Juventus ed Inter attendono e sperano per un portiere di livello internazionale, che qualora arrivasse a parametro zero sarebbe un grande colpo per la prossima stagione.

