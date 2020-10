Calciomercato Milan, possibile colpo dalla Bundesliga | Le cifre

Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato per regalare una rosa ancor più completa a mister Pioli. Pronto un nuovo assalto

È stato un avvio di stagione straordinario per il Milan, che ha conquistato il massimo della posta in palio in queste prime gare di campionato oltre ad accedere definitivamente alla prossima Europa League vincendo altre tre gare tra preliminari e play off, continuando il buon cammino intrapreso a giugno.

La compagine allenata da Stefano Pioli è in un periodo di forma straordinario e al momento occupa anche la prima posizione della classifica di Serie A insieme all’Atalanta. Alla prossima giornata c’è il derby e potrebbe essere utile per capire anche il comportamento dei rossoneri nelle sfide importanti.

Calciomercato Milan, nuova caccia ai terzini: torna di moda Mukiele del Lipsia

Mentre la squadra sta disputando ottime prestazioni, la società continua a lavorare sul calciomercato per non lasciare nulla di intentato e far trovare tutto a disposizione del tecnico Pioli. Il Milan potrebbe tornare a caccia di terzini a gennaio, specie in caso di addio di uno tra Calabria e Conti.

L’ingaggio di Dalot potrebbe non bastare e per questo non sarebbe da escludere un nuovo assalto a Nordi Mukiele, terzino destro classe 1997 di proprietà del Lipsia. La richiesta del club tedesco potrebbe aggirarsi intorno ai 19-20 milioni di euro

In questa stagione Mukiele ha già disputato tre gare in Bundesliga mentre un anno fa è sceso in campo 38 volte tra campionato e coppe, riuscendo a siglare anche tre reti.