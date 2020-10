Calciomercato, niente Allegri in panchina | Scelto il ritorno dell’ex

Massimiliano Allegri sembrerebbe destinato a rimanere ancora senza squadra: il club a lui interessato ha scelto di chiamare un suo ex

Ancora senza squadra Massimiliano Allegri, che dopo un anno di pausa non ha ancora una nuova panchina su cui sedersi. A lungo il tecnico toscano è stato accostato a varie squadre, in particolare al PSG, che però sceglie di contattare un ex della panchina parigina.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, retroscena Eriksen | Scambio col Bayern

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Serie A, il ritorno di Pato | Si offre a due club!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio già a gennaio | C’è l’ok del calciatore!

Calciomercato PSG, scelto Thiago Motta in panchina: preferito ad Allegri

Ancora non trova una svolta di Massimiliano Allegri, allenatore ancora senza squadra. Dopo la finale persa di Champions League, l’allenatore toscano sarebbe stato a lungo accostato alla panchina del PSG, che con Thomas Tuchel sembrerebbe essere quasi ai ferri corti. Ora però, il club parigino sarebbe vicino a dire addio al tecnico tedesco, puntando però su un altro allenatore che non sarebbe Allegri.

Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, l’allenatore scelto per la panchina francese sarebbe Thiago Motta. L’ex centrocampista che ha allenato anche in Italia, al Genoa, sarebbe il primo nome sulla lista. Per lui, sarebbe un ritorno a Parigi, sia perché ha giocato lì per sei anni e sia perché due anni fa ha guidato il PSG under 19. Dunque ancora senza panchina Massimiliano Allegri, che dovrà attendere una nuova avventura.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Parla l’agente