Juventus, Ronaldo positivo al Covid! L’annuncio UFFICIALE

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid: la notizia arriva dal Portogallo.

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante della Juventus adesso dovrà rimanere in isolamento fiduciario, saltando sicuramente la prossima gara dei bianconeri contro il Crotone, in programma sabato 17 alle 20:45. Allo stesso modo salterà la gara con la Svezia che avrebbe dovuto giocare con la maglia della selezione lusitana. A darne notizia è proprio la federazione portoghese, con la quale Ronaldo era in ritiro per gli impegni con le nazionali. Da valutare anche il rientro in Italia, che sarà inevitabilmente posticipato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, comunicato UFFICIALE | Ibrahimovic positivo al Covid-19