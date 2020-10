Calciomercato Inter, beffa per Conte | Sfuma il colpo

Calciomercato Inter, Antonio Conte vede sfumare un suo pupillo: si allontana un vecchio obiettivo dei nerazzurri

La campagna acquisti dell’Inter nel mercato appena concluso è stata soddisfacente. Conte ha a disposizione una squadra competitiva per lo scudetto, con rincalzi di valore in tutti i ruoli chiave o quasi. Squadra nerazzurra che punta a essere protagonista di questa stagione e a raccogliere quanto seminato in quella passata, ma che al tempo stesso monitora già il mercato futuro alla ricerca di ulteriori innesti funzionali al progetto tecnico.

Calciomercato Inter, addio Florenzi: il Psg vuole riscattarlo

In questo senso, sulle fasce, il rinforzo perfetto per dare il cambio ad Hakimi, secondo Conte, sarebbe Alessandro Florenzi. Il laterale allenato ai tempi della Nazionale è uno dei suoi pupilli. Ma gli ultimi sviluppi sono negativi in chiave interista, dato che l’inizio al Psg è stato folgorante. Tuchel è stato immediatamente convinto dal giocatore proveniente dalla Roma ed è intenzionato a riscattarlo. Operazione che ai francesi costerebbe solo 9 milioni di euro. Un vero affare nell’ottica del tecnico tedesco, una beffa per Conte che dovrà rinunciare a uno dei suoi obiettivi principali.

