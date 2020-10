Calciomercato Juventus, addio Szczesny | Scambio in Francia

La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato anche in vista della prossima stagine: scambio entusiasmante con l’addio di Szczesny

Saranno mesi davvero importanti per la Juventus, che intende puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Dopo gli arrivi di Arthur e Morata, tra gli altri, la dirigenza bianconera vorrebbe pensare già al futuro per innesti di qualità. E così potrebbe prendere quota anche l’addio del portiere polacco Szczesny.

Calciomercato Juventus, scambio Szczesny-Paredes

Dopo l’ultimo prolungamento contrattuale il contratto dell’estremo difensore scadrà nel giugno 2024, ma la stessa Juve potrebbe pensare ad uno scambio clamoroso. Nel mirino ci sarebbe il centrocampista argentino del PSG, Leandro Paredes, pronto così a rientrare nell’operazione con il club italiano.

Lo stesso giocatore sudamericano sarebbe felice di ritornare in Italia dopo le esperienze all’Empoli e alla Roma. I prossimi mesi saranno così decisivi in quest’ottica con la possibilità di arrivare ad acquisti di assoluto valore.

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per un colpo davvero entusiasmante per il centrocampo di Pirlo.

