Coronavirus Genoa, i risultati dei tamponi | L’annuncio UFFICIALE

Coronavirus Genoa, ecco i risultati del nuovo giro di tamponi effettuato al club ligure: l’annuncio UFFICIALE sui positivi rossoblù

Nuovo giro di tamponi in casa Genoa e i risultati fanno tirare un piccolo sospiro di sollievo al club grifone. Questo il comunicato ufficiale dei rossoblù: “Il Genoa comunica che i riscontri degli ultimi esami hanno evidenziato la negatività a Covid-19 dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, già impegnati nelle visite di idoneità per il ritorno alla piena attività agonistica. Ora in casa Genoa sono 7 i negativi, questi ultimi quattro si vanno ad aggiungere a Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, risultati negativi nelle precedenti rilevazioni”.

