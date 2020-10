Juventus, Ronaldo sta tornando a Torino | Lasciato il ritiro del Portogallo

Ronaldo sta rientrando in Italia per trascorrere l’isolamento nella propria abitazione a Torino.

Cristiano Ronaldo sta rientrando a Torino dal Portogallo: lasciato il ritiro della nazionale lusitana dopo la conferma della positività al Covid-19, l’obiettivo adesso è quello di poter restare nella propria abitazione in Piemonte per i prossimi 10 giorni di isolamento. L’attaccante bianconero rientrerà con un volo sanitario privato che atterrerà a breve a Caselle, aeroporto di Torino, stando a quanto confermato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il dirigente dell’Asl di Torino, Roberto Testi, ha confermato la procedura, specificando che all’arrivo in aeroporto Ronaldo sarà trasportato in ambulanza fino a casa. “Certamente per 10 giorni dovrà restare a casa e non potrà allenarsi con la squadra” ha poi ribadito Testi, che quindi specifica che fino al prossimo 24 ottobre, se non anche il 25, Ronaldo non potrà allenarsi e uscire dall’isolamento, a patto che il tampone risulti poi negativo. Corsa contro il tempo per esserci contro il Barcellona in Champions League.

