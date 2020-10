Juventus, Ronaldo è a Torino | Atterrato il volo dal Portogallo

Dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus, Ronaldo lascia il Portogallo e torna in Italia: atterrato a Torino per la quarantena

Le notizie per la Juventus continuano a non essere delle migliori, dopo che i calciatori contagiati dal Coronavirus salgono a due. Infatti, nelle ultime ore anche Weston Mc Kennie è risultato positivo al Covid-19. Nel frattempo Cristiano Ronaldo è tornato a Torino

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino: a casa per la quarantena

Una notizia che la Juventus spera di non dover mai ricevere arriva nelle ultime ore, ovvero la positività di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha deciso di voler trascorrere i 10 giorni di quarantena nella casa a Torino, così questa mattina ha preso un volo privato per raggiungere il capoluogo piemontese.

Proprio in questi minuti Ronaldo è atterrato a Torino e potrà cominciare il proprio isolamento. Naturalmente è esclusa la sua presenza in campo sabato a Crotone e quella martedì in Champions League contro la Dynamo Kiev. Dunque emergenza Coronavirus per i bianconeri, che dovranno fare a meno del proprio fenomeno per dieci giorni.

