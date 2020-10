Juventus, UFFICIALE una seconda positività | Gruppo in isolamento

Arriva una nuova positività nel gruppo della Juventus dopo Cristiano Ronaldo.

Dopo Cristiano Ronaldo, che sta rientrando in Italia per seguire i protocolli di isolamento nella sua abitazione a Torino, arriva l’ufficialità anche per un secondo positivo nel gruppo della Juventus.

Si tratta di Weston McKennie, che è risultato positivo nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore. La squadra da questa sera, quindi, entra in isolamento fiduciario, così tutti i soggetti negativi potranno svolgere regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. A confermarlo è il sito ufficiale della Juventus.

