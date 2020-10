Calciomercato Inter, intesa totale | Arriva il top player gratis

Antonio Conte sogna il colpo importante in attacco e l’Inter mette nel mirino Aguero. Si sacrifica un big in avanti

L’Inter è partita bene in questa stagione collezionando sette punti nelle prime tre giornate, smarcandosi anche la trasferta difficile dell’Olimpico contro la Lazio. Ora i nerazzurri hanno messo nel mirino il primo posto che è attualmente occupato da Milan e Atalanta che hanno ottenuto tre successi su tre e sono a punteggio pieno.

Sabato c’è già un’occasione importante per cercare il sorpasso in quanto al San Siro si giocherà il derby di Milano. Per Antonio Conte ci sono problemi e assenze a causa del coronavirus ma restano comunque a disposizione diversi calciatori importanti che potrebbero fare la differenza.

Calciomercato Inter, colpo Aguero per l’attacco: l’affare sblocca il passaggio di Lautaro al Barcellona

Lukaku e compagni sono concentrati sul campo ma dall’esterno la società continua a lavorare per il futuro. Secondo quanto riportato da Don Balon, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Sergio Aguero, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno 2021 e sarebbe pronto a diventare un calciatore nerazzurro.

Antonio Conte sogna di battere la concorrenza del Real Madrid e sarebbe già a buon punto ma per portare a termine l’operazione c’è bisogno di sacrificare un big. Per questo potrebbe tornare di moda il nome di Lautaro Martinez, che è ancora seguito dal Barcellona e la sua cessione potrebbe essere accelerata dal possibile arrivo del Kun.

L’Inter dunque potrebbe decidere di puntare sull’esperienza e le qualità di Aguero piuttosto che quelle di Lautaro, giovane promettente ma attualmente inferiore al suo connazionale.

