Calciomercato Inter, post Handanovic | Due big in pole: i dettagli

In casa Inter tiene banco il futuro di Handanovic: Marotta fiuta l’affare, due big pronti a raccogliere l’eredità dello sloveno

A poche ore dal derby della Madonnina contro il Milan, in casa nerazzurra il pensiero resta al futuro calciomercato estivo. Occhi in particolar modo sul futuro portiere nerazzurro che, verosimilmente, sostituirà Handanovic nei prossimi anni. Per rimpiazzare lo sloveno, in scadenza nel 2022, ecco spuntare due gioielli dall’estero: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, top club su Barella | Scambio e cash!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, beffa per Conte | Sfuma il colpo

Calciomercato Inter, erede Handanovic. Dalla Spagna: “Ecco il sostituto”

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’Inter sta già pensando al futuro numero 1 nerazzurro. Con Handanovic che, a 36 anni è sempre più verso fine carriera, ecco spuntare due ‘big’ per la successione dello sloveno. Andriy Lunin, talentuoso portiere classe 1999 del Real Madrid, fatica a trovare spazio con la squadra di Zidane.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il 21enne, in scadenza nel 2024 con il club di Perez, è valutato 10 milioni. La suggestione più grande però arriva dalla Premier. Kepa è destinato a lasciare Londra per tentare la fortuna in un’altra squadra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, incontro e ingaggio monstre! I dettagli

In tal senso, il portiere del Chelsea piace all’Inter anche se la valutazione di 40-50 milioni non facilita la possibile trattativa. Situazione in divenire, quindi: l’Inter per al post Handanovic, Lunin e Kepa i candidati a sostituire lo sloveno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, che beffa | Il top player dice no

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, tutto su Lautaro | Il Bayern Monaco offre lo scambio