Calciomercato Juventus, addio Dybala | C’è già il sostituto!

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione. Il club bianconero avrebbe già adocchiato il colpo per l’attacco

Potrebbero essere gli ultimi mesi in maglia bianconera per Paulo Dybala. La storia d’amore con la Juventus sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda con lo stesso attaccante argentino, martoriato sempre da diversi problemi muscolari. Ora il suo futuro potrebbe essere altrove con il club bianconero pronto ad un nuovo colpo da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Di Maria il colpo per l’attacco

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Di Maria sarebbe finito nel mirino della Juventus. Il talentuoso giocatore del Paris Saint-Germain non avrebbe intenzione di prolungare il proprio contratto con il club parigino e così potrebbe partire a zero.

L’argentino è stato il partner d’attacco sia di Lionel Messi in Nazionale che di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid. Anche il Barcellona sembra così interessato al suo innesto di assoluto valore su consiglio della stessa “Pulce”, ma visto il suo passato con i “merengues” potrebbe preferire l’esperienza italiana.

I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere nel dettaglio il futuro de “El Fideo“, pronto a lasciare Parigi dopo tantissime stagioni ricche di successi.

