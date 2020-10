Calciomercato Milan, clamoroso Donnarumma | Accordo per l’addio

In casa Milan continua a mancare il rinnovo per Donnarumma: l’estremo portiere sembrerebbe avere l’accordo per lasciare i rossoneri

Una situazione scomoda quella del Milan, che vede il contratto del proprio portiere, Gianluigi Donnarumma, avvicinarsi alla scadenza. Tra le parti c’è ancora distanza e Mino Raiola, procuratore dell’estremo difensore, gioca d’anticipo. Trovato l’accordo per un altro club per l’addio di ‘Gigio’, l’addio in estate potrà essere ufficializzato già a gennaio.

Calciomercato Milan, Raiola trova l’accordo con il PSG: addio Donnarumma ad un passo

Il prossimo giugno il contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan scadrà, ma l’accordo sul rinnovo sembrerebbe essere ancora molto lontano. Ovviamente nel frattempo non mancano le pretendenti per il portiere della nazionale italiana, che iniziano a farsi sotto per assicurarselo anticipando la concorrenza. Dalla Spagna, arriva la notizia che fa gelare i tifosi rossoneri sul futuro del loro portiere.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il procuratore del calciatore, Mino Raiola, avrebbe raggiunto l’accordo con il PSG per il trasferimento del portiere a Parigi nella prossima estate. L’accordo tra il club francese e l’entourage dell’estremo difensore, secondo il sito spagnolo, potrebbe addirittura essere ufficializzato a gennaio. Così il Milan sarebbe tagliato fuori dal futuro di Donnarumma, vedendolo partire a parametro zero. Se i rossoneri vogliono avere ancora una speranza di trattenerlo, devono accelerare le operazioni di prolungamento del contratto. Perderlo a zero, sarebbe davvero un duro colpo per la società milanista e per i suoi tifosi.

