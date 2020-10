Calciomercato Milan, il Real rivuole Theo Hernandez | Il piano di Zidane

Il Real Madrid vorrebbe riacquistare Theo Hernandez dal Milan. Zinedine Zidane è molto interessato e ha già in mente come fare.

Il Milan ha affidato la fascia sinistra a Theo Hernandez nell’estate del 2019. Il terzino francese la scorsa stagione si è affermato come uno dei migliori in Serie A. Arrivato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, è uno dei migliori acquisti dei rossoneri da quando c’è Paolo Maldini. Le offerte per il cartellino di Theo Hernandez potrebbero arrivare a breve, una di queste proprio dai Galacticos.

Milan, il Real Madrid rivuole Theo Hernandez

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, il Real Madrid vorrebbe riacquistare Theo Hernandez. Alle Merengues sta piacendo molto il percorso che sta compiendo il terzino al Milan. Non tutti i giocatori del Real Madrid riescono ad affermarsi ad alti livelli una volta andati via. Marcelo potrebbe lasciare i Blancos e sarebbe già pronto un’offerta per Theo.

Infatti, Zinedine Zidane offrirebbe al Milan il cartellino di Brahim Diaz più un conguaglio economico. Il trequartista classe ’99 è stato prelevato durante l’estate in prestito dai rossoneri, che però sarebbero interessati a un eventuale acquisto a titolo definitivo. Vedremo se il piano del tecnico francese darà i suoi frutti.

