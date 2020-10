Calciomercato Milan, Maldini scatenato | Doppio colpo a zero

Milan già proiettato alla prossima stagione. Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini lavora al doppio affare a costo zero nel massimo campionato francese, ecco tutti i dettagli

Le chiamano ‘occasioni’ di calciomercato. Non sempre lo sono, ma lo è senz’altro Florian Thauvin. L’esterno francese è in scadenza a giugno col Marsiglia e interessa a mezza Europa pallonara, Milan compreso. Anzi rossoneri su tutti, dato che diverse fonti estere danno il club di Elliott in prima fila per il 27enne di Orleans, l’estate passata corteggiato anche dall’Atalanta. C’è chi addirittura parla già di accordo, a partire naturalmente dalla prossima stagione. Thauvin sembra piacere molto al direttore tecnico Maldini ed è una ‘vecchia fiamma’ (voleva prenderlo già alla Roma) del Ds Massara.

Calciomercato Milan, non solo Thauvin: dalla Ligue 1 l’erede di Ibrahimovic

In rotta con l’OM e dunque, almeno per il momento, con scarse possibilità di rinnovo, Thauvin può legarsi al Milan con un contratto quadriennale da circa 3-3,5 milioni di euro netti l’anno. Sulla carta sarebbe un titolare quasi inamovibile, magari non l’unico dalla Ligue 1. Sfruttando il suo ‘appeal’ internazionale, Maldini valuta la possibilità di mettere le mani su un altro big del massimo campionato transalpino in scadenza di contratto fra otto mesi e di conseguenza ingaggiabile a costo zero: parliamo di Memphis Depay. Il 26enne olandese può fare tutti i ruoli dell’attacco, inclusa la prima punta ed è nel mirino pure della Juventus. Il ‘pericolo’ maggiore per i rossoneri sarebbe comunque il Barcellona, che può riprovarci in maniera concreta a gennaio dopo i tentativi a vuoto in estate.

Il Milan può convincerlo garantendogli ‘centralità’ nel progetto tecnico e uno stipendio di 5-6 milioni di euro netti. Sia sul piano sportivo che su quello economico, Depay raccoglierebbe l’eredità di Ibrahimovic.

