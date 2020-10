Inter-Milan, tegola derby | Il big non recupera: i dettagli

A due giorni dal derby della Madonnina, Inter-Milan perde uno dei suoi protagonisti: il big alza bandiera bianca

Sarà un derby particolare quello che, sabato sera, andrà in scena a San Siro. Con il Milan di Pioli a punteggio pieno dopo tre giornate di Serie A e l’Inter, a 7 punti, che può sperare di superare i cugini nel prossimo turno. In tal senso, uno dei sicuri protagonisti non ce la fa e non sarà convocato per il derby: il big alza bandiera bianca.

Inter-Milan, tegola per Pioli: i dettagli

Il Milan dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri nel prossimo derby contro l’Inter. Secondo quanto riferito da ‘Milannews.it’, i rossoneri non potranno contare su Ante Rebic. Il croato, infortunatosi al gomito contro il Crotone, ha fatto oggi il punto con lo staff medico rossonero.

Niente via libera, dunque, per l’esterno che non sarà convocato per la stracittadina milanese. All’inizio della prossima settimana il calciatore si sottoporrà ad ulteriori test, proseguendo la terapia conservativa.

Brutta notizia per Pioli che dovrà dunque ridisegnare l’attacco del ‘Diavolo’ in vista di sabato sera.

