Roma, tamponi al rientro dalle nazionali | Emanato l’esito

Tornano i giocatori dalle nazionali e si effettuano nuovi tamponi: la Roma rende noti gli esiti dei test svolti

Dopo dieci giorni passati con le nazionali, i calciatori tornano alla base, preparandosi per la ripresa dei campionati. Per questo motivo, come previsto dal protocollo, vengono effettuati nuovi tamponi per il Coronavirus nella Roma. Vengono così emanati i risultati dei test svolti.

Roma, tamponi post-nazionali: nessun calciatore trovato positivo

Il Coronavirus continua a spaventare il mondo del calcio ed in Serie A i contagiati continuano ad aumentare. In quest’ultima settimana i calciatori sono stati nelle loro rispettive nazionali per gli impegni europei e non, con la relativa preoccupazione delle società al loro rientro, per nuovi possibili positivi. Quest’oggi in casa Roma, al ritorno di Dzeko, Mkhitaryan, Spinazzola, Mancini, Cristante, Pellegrini e Kumbulla, si sono effettuati i test come da protocollo.

Fortunatamente, dopo aver effettuato tutti i tamponi, nessuno dei calciatori è risultato positivo e quindi la squadra ha potuto tranquillamente allenarsi a Trigoria. La paura persisteva nell’ambiente giallorosso anche per l’unico positivo in squadra, ovvero Amadou Diawara.

