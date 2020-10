Calciomercato Inter, assalto a Cragno | Scambio con il Cagliari

L’Inter continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Assalto al portiere del Cagliari Alessio Cragno: possibile scambio

La crescita di Alessio Cragno è stata importantissima. Anche il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, l’ha premiato con la prima tra i pali azzurri. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’estremo difensore del Cagliari potrebbe così partire finendo nel mirino delle big d’Italia. L’Inter sarebbe in pole per acquistare il portiere che ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Cragno per la porta: idea scambio con Nainggolan

Così l’Inter, inoltre, potrebbe pensare ad una nuova operazione entusiasmante che vedrebbe coinvolto ancora Radja Nainggolan, vicinissimo al Cagliari nell’ultima sessione di mercato. Così a gennaio lo stesso centrocampista belga potrebbe rientrare nuovamente nell’orbita del club sardo con Cragno che sarebbe così prenotato da parte dei nerazzurri per giugno.

Uno scambio che accontenterebbe tutti con lo stesso Nainggolan, pronto ad essere nuovamente protagonista dopo l’affare saltato nell’ultimo giorno di mercato. Il presidente Giulini è da sempre affascinato dalle qualità del giocatore belga, ora pronto a sbarcare nuovamente in Sardegna.

Un’ipotesi di scambio avvincente con Cragno che potrebbe diventare presto il nuovo portiere dell’Inter, vogliosa di assicurarsi un estremo difensore di qualità per il post Handanovic.

