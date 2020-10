Calciomercato Inter, Leonardo ci riprova | Il PSG piomba sul centrocampista

Nuova possibile pretendente per Eriksen: stavolta si tratta del Paris Saint-Germain, pronto a fare un’offerta.

Sempre più in contrasto con Antonio Conte, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal ritiro con la sua Danimarca, Christian Eriksen continua ad attirare l’interessamento delle big europee. L’ultima è il Paris Saint-Germain.

Quest’estate all’Inter non è arrivata nessuna offerta, se non la possibilità di ragionare su uno scambio con il Bayern Monaco, che avrebbe portato Jerome Boateng nella rosa di Conte e il trequartista danese in Bundesliga. Adesso i nerazzurri sarebbero pronti eventualmente a mandare l’ex Tottenham in Ligue1, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta convincente.