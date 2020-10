Calciomercato Inter, Conte sale in cattedra | Sorpasso su Juventus e PSG

Le strade del calciomercato di Inter e Juventus si intrecciano ancora: sorpasso nerazzurro sui bianconeri per l’obiettivo a centrocampo

In casa Inter si continua a lavorare per trovare un rinforzo per il centrocampo da acquistare nelle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri da tempo hanno messo nel mirino un calciatore della Roma, che interessa anche a Juventus e PSG. Arriva il sorpasso interista sulle concorrenti per l’obiettivo.

Calciomercato Inter, obiettivo Pellegrini: Conte supera le pretendenti Juventus e PSG

Come spesso accade, per i migliori talenti si scatena una vera e propria corsa al miglior offerente. Questo sembrerebbe accadere per il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, finito nel mirino di Inter, Juventus e PSG. I tre top club infatti, da tempo si danno battaglia per il numero 7 giallorosso, che nell’ultima partita della nazionale italiana contro l’Olanda è anche andato in gol.

Negli ultimi giorni, in casa Inter sembrerebbero intenzionati a premere sull’acceleratore per assicurarsi Pellegrini. Infatti, al momento i nerazzurri di Antonio Conte sembrerebbero essere in vantaggio per il centrocampista, superando i due top club rivali. Il calciatore giallorosso ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2022, sul quale è presente una clausola da 30 milioni di euro. Così al club interista basterebbe pagare la clausola per assicurarsi il centrocampista e battere Juventus e PSG. Per fare il tutto però bisognerà accelerare le operazioni, prima che arrivi la proposta di rinnovo giallorossa, che potrebbe essere determinante per la scelta del calciatore.

