Calciomercato Inter, Mourinho lo molla | Resta in nerazzurro

Calciomercato Inter, Mourinho molla Skriniar? Le parole del tecnico del Tottenham sul mercato del club inglese

Un corteggiamento durato settimane, pronto però a concludersi negativamente: il Tottenham sembrerebbe aver mollato la presa su Milan Skriniar, rasserenando in parte la tifoseria nerazzurra, ma negando all’Inter di mettere a segno una plusvalenza corposa. “Abbiamo centrato quasi tutti gli acquisti, il mercato è andato benissimo, meglio di quanto mi aspettassi”: parole di José Mourinho, che in conferenza stampa ha commentato con soddisfazione i rinforzi arrivati alla corte dei suoi Spurs. Un messaggio chiaro e forte, quindi, anche alla stampa, che continua ad accostare nomi nuovi al club inglese, ma che in realtà si presenta già completo nei suoi vari reparti. Compreso quello difensivo.

