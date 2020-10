Calciomercato Juventus, doppio colpo a zero | Sfida all’Inter

Derby d’Italia sul calciomercato invernale: Juventus e Inter si contendono due profili internazionali in scadenza di contratto.

Gli occhi attenti delle big d’Italia sui giocatori che andranno in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Con la possibilità di accordarsi gratuitamente già a gennaio, la Juventus e l’Inter puntano forte sui talenti che le grandi d’Europa svincoleranno poche settimane prima dell’inizio di Euro 2021: tra questi due arrivano dalla Ligue1 e hanno già avviato il Derby d’Italia.

Calciomercato Juventus, due parametri zero dal PSG

Le esigenze della Juventus sono note da tempo: Andrea Pirlo insegue un esterno da inserire nel proprio scacchiere e che possa fare da valida alternativa ad Alex Sandro, non più sintomo di garanzia come un tempo. Per questo gli occhi sono puntati sul profilo di Bernat, acquistato nel 2018 dal Paris Saint-Germain e già in scadenza di contratto il prossimo giugno. Classe ’93, spagnolo, può rappresentare una scelta d’esperienza ma anche futuribile, vista l’età non eccessivamente avanzata.

Accanto all’ex Bayern Monaco emerge anche il profilo di Di Maria, alla sua sesta stagione con la maglia parigina e pronto ad ascoltare eventuali altre offerte per provare una nuova esperienza. Poter trascorrere un anno da compagno di squadra di Cristiano Ronaldo potrebbe rappresentare un plus non da poco per i bianconeri, ma per entrambe le trattative c’è da tener conto della presenza dell’Inter: i nerazzurri infatti non vogliono farsi scappare le due occasioni e preparano la controffensiva, per rendere difficile la trattativa agli esterni rivali della Juventus.

