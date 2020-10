Calciomercato Juventus, riecco Simeone | Addio a gennaio

Le strade di Juventus e Atletico Madrid, in ottica mercato, sono pronte a intrecciarsi a gennaio: si scalda l’asse Torino-Madridù

In attesa di scendere in campo per la trasferta di Crotone, la Juventus di Pirlo si interroga su quelli che potrebbero essere i movimenti di calciomercato già a gennaio. Tra entrata e soprattutto uscite, la rosa bianconera potrebbe vedere ulteriori cambiamenti. É destinato a scaldarsi l’asse con l’Atletico Madrid: nuova proposta a Simeone.

Calciomercato Juventus, addio a gennaio: c’è l’Atletico

Il mercato bianconero, già nelle prime settimane del 2021, passerà dalle uscite. In primissima fila resta Sami Khedira, in scadenza nel 2021 con la ‘Vecchia Signora’. Il centrocampista tedesco, in estate, era stato accostato con decisione all’Atletico Madrid.

A gennaio, dunque, la pista che porta ai ‘Colchoneros’ potrebbe riaprirsi per l’ex Real. Khedira è ormai fuori dal progetto di Pirlo e nell’ultima stagione in bianconero ha collezionato 18 presenze con 1 assist in ‘soli’ 978′.

La Juventus sta quindi pensando di riproporre l’esperto centrocampista a Simeone, per liberarsi di uno stipendio oneroso e alleggerire il monte ingaggi.

