Coronavirus Sampdoria, i risultati dei tamponi | Il comunicato UFFICIALE

Coronavirus Sampdoria, brutte notizie per i blucerchiati: arriva il comunicato UFFICIALE del club ligure sui risultati dei tamponi

Brutte notizie per la Sampdoria di mister Ranieri: alla vigilia del difficile match contro la Lazio, i blucerchiati hanno riscontrato la positività di tre membri del club, all’indomani dell’ultimo giro di tamponi. Questo il comunicato ufficiale dei liguri: “L’U.C. Sampdoria comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ ha evidenziato tre positività asintomatiche al COVID-19. I tre membri (un calciatore della Primavera aggregato temporaneamente e due dipendenti) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Nelle prossime ore saranno applicate tutte le procedure indicate dal protocollo in avvicinamento alla gara Sampdoria-Lazio di domani, sabato”.

