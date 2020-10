Juventus, parla Cristiano Ronaldo: “Solo bugie!” | Si difende in quarantena!

Cristiano Ronaldo è stato oggetto di molte accuse negli ultimi giorni dopo la scelta di tornare in Italia, in seguito alla positività al Covid-19. L’attaccante portoghese ha parlato ai tifosi tramite una diretta su Instagram

Cristiano Ronaldo non ci sta e risponde alle tante accuse arrivate negli ultimi giorni. A precisa domanda, il portoghese ripercorre il suo ritorno in Italia e spiega perché non ha violato il protocollo. La punta ex Real Madrid sottolinea di non aver avuto contatti con altre persone. Di seguito le dichiarazioni direttamente durante la quarantena a Torino, riportate da “Tuttomercatoweb”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo è a Torino | Atterrato il volo dal Portogallo

Cristiano Ronaldo risponde alle accuse dalla quarantena

Il portoghese inizia parlando dei contatti con i familiari: “La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Ma per ora è ok”. L’attaccante si difende poi sull’eventuale violazione del protocollo: “Sto restando sempre in casa e prendo il sole, anche per far passare la giorni. Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: questa è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo solo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo positivo al Covid! L’annuncio UFFICIALE