Calciomercato Juventus, Dybala ‘scaricato’ | Scambio shock in Premier

Paulo Dybala torna prepotentemente al centro delle voci di calciomercato. Juventus pronta a cederlo per un super big del Liverpool di Jurgen Klopp. Ecco tutti i dettagli

C’è ancora una netta distanza tra Dybala e la Juventus per quanto riguarda il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2022. Attraverso il suo entourage capitanato da Jorge Antun, l’attaccante argentino continua a chiedere 15 milioni netti l’anno a fronte di una offerta da 10 da parte del club bianconero. Possibile incontro a metà strada, ma non è detto. Anzi i maligni parlano di una Juve piuttosto infastidita e pronta a cederlo alla fine di questa stagione che per il classe ’93 non è ancora cominciata causa problemi fisici. Stasera a Crotone potrebbe finire al massimo in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte sale in cattedra | Sorpasso su Juventus e PSG

Calciomercato Juventus, via Dybala: super scambio col Liverpool

Pirlo non sembra impazzire per il numero di 10 di Laguna Larga, sul quale sarebbero ripiombate le big inglesi. Indiscrezioni di calciomercato mettono in mezzo anche il Liverpool di Jurgen Klopp, il quale ha nei piani dei cambiamenti nel reparto offensivo. Rinnovamento la parola d’ordine, un rinnovamento che potrebbe avere fra i protagonisti l’ex Palermo. Intermediari vicino a Paratici e soci sarebbero già al lavoro per trovare una super sistemazione a Dybala che al contempo consentirebbe alla società bianconera di incassare una bella somma e fare plusvalenza. Con i ‘Reds’, però, occhio alla possibilità di un clamoroso scambio con un big dell’attacco: Sadio Mane. Il 28enne senegalese non sarebbe più intoccabile, perlomeno non quanto Salah e ha tutte le caratteristiche per piacere al tecnico juventino, che ha confessato di apprezzare il pressing feroce e il gioco ‘rapido’ di Klopp, di cui l’ex Southampton è tra i migliori interpreti. Parliamo, in definitiva, di uno scambio alla pari sugli 80-90 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, doppio colpo a zero | Sfida all’Inter

Calciomercato Inter, Mourinho lo molla | Resta in nerazzurro