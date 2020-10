Calciomercato Juventus, colpo da sogno dal Real | Cash e scambio!

Il Real Madrid ‘scarica’ il top player e la Juventus è pronta ad andare all’assalto in vista di giugno: maxi-affare con i ‘Blancos’

Poche ore al ritorno in campo della Juventus di Pirlo che, questa sera alle 20:45, affronterà il Crotone. Dal campo al calciomercato il passo è breve e la dirigenza bianconera potrebbe approfittare di un’occasione top da Madrid: il big è destinato a salutare il Real Madrid a giugno.

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ da Madrid: l’offerta bianconera

La Juventus torna a guardare in casa Real Madrid. Il club di Perez sta vivendo una vera e propria rivoluzione e, in vista di giugno, il presidente dei ‘Blancos’ potrebbe spingere per un rinnovo importante della rosa di Zidane. In tal senso, secondo ‘Todofichajes.com’, il club spagnolo avrebbe ufficiosamente scaricato Isco.

Il talentuoso trequartista, in scadenza nel 2022, è stato seguito per lungo tempo dalla ‘Vecchia Signora’. Paratici avrebbe in mente un’offerta di 25 milioni di euro cash più il cartellino di Rabiot o Ramsey, per ammorbidire le richieste delle ‘Merengues’.

Situazione, dunque, in divenire: Isco ritorna nell’orbita bianconera, l’offerta per il classe 1992 può convincere il Real Madrid.

