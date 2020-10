Calciomercato Juventus, futuro CR7 | Decisione presa

Decisione legata al bilancio e per il benessere della società stessa: Agnelli ha già comunicato al CdA quali sono le sue intenzioni per la prossima estate.

Il mondo del calcio continua a subire la crisi che ha colpito non solo le società, ma l’economia globale. Tale situazione ha colpito molto la Juventus, che ha registrato una perdita importante nell’ultimo esercizio di bilancio, come emerso dall’ultimo CdA dello scorso 15 ottobre. Per questo la dirigenza bianconera sta ragionando sulla possibilità di cedere un pezzo pregiato, che grava moltissimo sul bilancio generale, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’.

Calciomercato Juventus, in estate addio a Ronaldo

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, che nell’estate del 2021 potrebbe dire addio alla Vecchia Signora, così da abbassare il budget per gli ingaggi. Agnelli avrebbe già comunicato questa possibilità al suo consiglio di amministrazione e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta per il portoghese questa sarà subito ascoltata. Attualmente l’ingaggio di CR7 ammonta a 31 milioni di euro, quattro volte più del secondo giocatore più pagato in Italia: un impegno economico che sta diventando insostenibile per la Juventus, soprattutto in assenza di introiti importanti come negli anni precedenti, primi su tutti i biglietti dello stadio.

