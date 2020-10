Calciomercato Milan, scambio a sorpresa con l’Inter | I nomi

Archiviato il derby della Madonnina, Milan ed Inter pensano ad un clamoroso scambio per il calciomercato invernale: i dettagli

Chiusa la parentesi derby, Inter e Milan sono pronte e rituffarsi sul calciomercato. In vista di gennaio, infatti, non è da escludere un’inattesa ipotesi di scambio tra i due club. Ecco dunque prospettarsi un affare già per il mese di gennaio: i nomi sul taccuino di Marotta e Maldini.

Calciomercato, scambio Milan-Inter: si può a gennaio

Milan ed Inter al tavolo delle trattative. I dirigenti dei due club milanesi, in vista di gennaio, potrebbero pensare ad un inatteso scambio per sopperire alle mancanze delle rose di Pioli e Conte. In tal senso, Davide Calabria potrebbe trasferirsi sull’altra parte dei Navigli.

Il laterale scuola Milan, vista anche la tanta abbondanza sulla corsia di destra, rischia di vedere poco il campo. All’Inter rappresenterebbe un jolly di spessore sia a destra come vice Hakimi che sulla corsia opposto. Ma chi in rossonero in cambio del terzino? L’idea del Milan sarebbe quella di puntare su Matias Vecino, ormai relegato a riserva di lusso ed in procinto di salutare l’Inter.

Uno scambio alla pari, vista la simile valutazione (15 milioni) data dai due club. Situazione in divenire, Milan ed Inter ci pensano: Calabria alla corte di Conte con Vecino in rossonero, vista anche la grande stima di mister Pioli.

