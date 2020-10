Serie A, aumentano i casi di Covid | Altri tre positivi

Altri tre positivi in Serie A al Covid-19: urge una decisione strategica da parte di Governo e Lega Serie A.

Su allunga la lista dei positivi al Covid-19 in Serie A e si avvicina sempre di più la necessità di una decisione da parte del Governo e della Lega Serie A. I nuovi positivi sono tre, uno per squadra, come annunciato dalle rispettive società. Si tratta di Torino, Parma e Crotone: i piemontesi raggiungono così i quattro casi, con tre però già guariti e nessun nome comunicato. Il Parma, invece, arriva a quota cinque, con tutti i tesserati in isolamento. Soltanto i calabresi, che stasera sfideranno la Juventus, hanno ufficializzato il nome di Dragus, già in isolamento e primo caso per la società.

