Serie A, ecco le formazioni UFFICIALI di Inter-Milan | Mossa a sorpresa!

Serie A, avrà inizio tra pochi minuti Inter-Milan, partita valida per la quarta giornata del campionato italiano. Di seguito le scelte ufficiali di Antonio Conte e Stefano Pioli. Di seguito le ultime novità

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Inter e Milan, in vista del derby che avrà inizio tra pochi minuti. Non mancano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Alexis Sanchez acciaccato e in panchina. Diverse assenze, invece, in difesa, a causa del Covid-19, dove agiranno Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov come terzi di difesa al fianco di de Vrij. Nel Milan, torna titolare Zlatan Ibrahimovic dopo aver sconfitto il Covid-19, manca invece Rebic. Mossa a sorpresa per Pioli che punta su Rafael Leao dal primo minuto. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 23 Barella; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 27 Padelli, 35 Stankovic, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 24 Eriksen, 36 Darmian, 42 Moretti, 46 Vezzoni, 47 Squizzato, 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Leao; 11 Ibrahimovic.

In panchina: 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 5 Dalot, 7 Castillejo, 8 Tonali, 14 Conti, 15 Hauge, 20 Kalulu, 21 Brahim Diaz, 27 Maldini, 29 Colombo, 33 Krunic.

Allenatore: Stefano Pioli.

