Serie A, ecco le formazioni UFFICIALI di Inter-Milan | Mossa a sorpresa!

Serie A, avrà inizio tra pochi minuti Inter-Milan, partita valida per la quarta giornata del campionato italiano. Di seguito le scelte ufficiali di Antonio Conte e Stefano Pioli. Di seguito le ultime novità

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Inter e Milan, in vista del derby che avrà inizio tra pochi minuti. Non mancano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Alexis Sanchez acciaccato e in panchina. Diverse assenze, invece, in difesa, a causa del Covid-19, dove agiranno Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov come terzi di difesa al fianco di de Vrij. Nel Milan, torna titolare Zlatan Ibrahimovic dopo aver sconfitto il Covid-19, manca invece Rebic. Mossa a sorpresa per Pioli che punta su Rafael Leao dal primo minuto. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

