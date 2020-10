Calciomercato Juventus, beffa per un grande talento | Va in Premier

La Juventus sembrava in corsa in ottica calciomercato per uno dei giovani centrocampisti più affermato a livello mondiale. I torinesi, però, starebbero passando in secondo piano per il talento. Ecco le ultime novità a riguardo

Continua una profonda trasformazione in casa Juventus sotto l’attenta guida tecnica di Andrea Pirlo. I torinesi, infatti, vorrebbero rinforzare il centrocampo con talenti giovani, duttili e di grande qualità, ma non è facile battere la concorrenza. Uno dei nomi nel mirino dei top club mondiali, infatti, va verso l’Inghilterra, dove il Tottenham sembra ormai aver scavalcato i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, beffa Juventus | Vola da Messi!

Calciomercato Juventus, beffa per Camavinga. Va in Premier League

Eduardo Camavinga è uno dei talenti più in vista nel panorama mondiale. Il centrocampista classe 2002 ha impressionato sia con il suo Rennes che con le prime presenze con la Francia. Il calciatore era finito anche nel mirino della Juventus, ma ora i bianconeri sono passati nettamente in secondo piano.

Il club di Agnelli è stato, infatti, ormai superato dal Tottenham. Gli Spurs hanno deciso di puntare forte su Camavinga, mettendolo al centro del prossimo progetto tecnico di José Mourinho. Gli inglesi sono pronti ad acquistare il talento mettendo sul piatto 80 milioni di euro, secondo quanto riporta Don Balon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus-Liverpool, ‘colpo’ a gennaio | 45 milioni!