Calciomercato Juventus, assalto al big della Serie A | Duello con l’Inter

La Juventus continua a lavorare in ottica futura così come le altre big d’Europa: non solo i bianconeri, c’è anche l’Inter sulle tracce del top player

Non si ferma mai il lavoro della Juventus. Il club bianconero continua senza sosta a vagliare le diverse opportunità in vista della prossima stagione. E così nel mirino della compagine piemontese ci sarebbe il top player della Serie A: sulle sue tracce c’è anche il forte interessamento dell’Inter, sempre pronta a rinforzare le corsie esterne.

Calciomercato Juventus, sempre Gosens nel mirino: lui vuole restare

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il laterale dell’Atalanta, Robin Gosens, sarebbe finito nuovamente nel mirino della Juventus: il giocatore tedesco, impiegato anche in Nations League, ha un contratto con gli orobici fino al 2022 e la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni. Anche Inter e Manchester United avrebbero pensato al suo profilo per rinforzare le loro rispettive rose.

Inoltre, l’esterno a tutta fascia di Gasperini avrebbe espresso la sua voglia di restare a Bergamo, ma nei prossimi mesi tutto può succedere.

Un’idea di mercato succosa per la Juventus, che vuole anticipare ancora una volta il club nerazzurro. La lotta non si ferma qui.

