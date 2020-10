Calciomercato Juventus, retroscena Messi | Ronaldo blocca tutto!

Spunta un retroscena riguardo il futuro di Lionel Messi. La Juventus avrebbe provato a prendere l’argentino, ma sono sorti dei problemi con Cristiano Ronaldo.

Durante la sessione di calciomercato estiva, Lionel Messi è stato molto vicino a lasciare il Barcellona. La Pulce argentina ha infatti inviato un fax a Bartomeu, in cui mostrava il desiderio di cambiare aria e di provare una nuova avventura. L’Inter e il Manchester City sembravano le squadre più interessate, ma dalla Spagna hanno lanciato la ‘bomba’: anche la Juventus ha provato a prendere Messi.

Juventus su Messi, ma Ronaldo ferma tutto

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, la Juventus aveva molto interesse nell’ingaggiare Messi. La vittoria della Champions a Torino è diventata quasi un’ossessione e l’argentino era visto come il giocatore che avrebbe potuto riportarla. Andrea Agnelli -secondo Don Balon– avrebbe provato a offrire in cambio, al Barcellona, ben tre giocatori: si tratta di De Ligt, Alex Sandro e Paulo Dybala. Uno scambio clamoroso. Il portale spagnolo, però, si è anche soffermato sulla volontà di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è approdato a Torino con l’idea di essere una prima donna e non ha intenzione di passare in ‘secondo piano’, con l’eventuale arrivo di Messi. Inoltre, Ronaldo vedeva la partenza dei tre giocatori citati in precedenza come un indebolimento della squadra bianconera.

