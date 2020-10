Calciomercato, beffa Juventus | Vola da Messi!

Il calciomercato bianconero vede vicinissima la beffa per il difensore: il top player verso Barcellona

Nemmeno due settimane dalla chiusura del calciomercato estivo che la Juventus vede sfumare un vecchio obiettivo per la difesa. Il Barcellona è infatti deciso ad anticipare la concorrenza del club campione d’Italia e regalare a Koeman il rinforzo tanto richiesto: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, sorpasso Barcellona: sfuma il big

Una pista ventilata nelle ultime settimane di mercato e che, in vista di gennaio, è destinata a sfumare definitivamente per la Juventus. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe scelto Antonio Rudiger per rinforzare la difesa di Koeman.

Il tecnico olandese corre ai ripari e, vista l’impossibilità ad arrivare ad Eric Garcia del City (può arrivare a giugno, a zero), ha intenzione di puntare tutto sull’ex romanista seguito da Juventus, Inter e Milan. Beffa per i bianconeri che avevano pensato al giocatore del Chelsea per completare il pacchetto arretrato di Pirlo.

Rudiger dovrebbe quindi trasferirsi in Catalogna in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni: soluzione che gli permetterebbe di giocare con maggiore continuità in vista di Euro 2021.

