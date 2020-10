Calciomercato, Zidane chiama la Juventus | Cambio in panchina

Zinedine Zidane sembra destinato ad approdare alla Juventus. Si verificherebbe dunque l’ennesimo cambio sulla panchina bianconera negli ultimi anni.

L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus potrebbe finire presto. Il club bianconero ha puntato sull’ex regista dopo l’esonero di Maurizio Sarri, ma il sogno per la panchina è sempre stato un altro. Si tratta di Zinedine ‘Zizou’ Zidane, attualmente al Real Madrid e con una miriade di titoli in bacheca, soprattutto in campo internazionale. Il tecnico francese sta vivendo un periodo difficile alla Casa Blanca e la sua permanenza è tutt’altro che certa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, beffa Juventus | Vola da Messi!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus-Liverpool, ‘colpo’ a gennaio | 45 milioni!

Juventus, Zidane per la panchina

Il portale spagnolo ‘Todo Fichajes‘ riferisce che la panchina di Zidane al Real Madrid è in pericolo. L’eventuale sconfitta contro il Barcellona nel prossimo Clasico, metterebbe la parola fine al secondo mandato del francese alle Merengues. Florentino Perez non è molto convinto di continuare con Zidane e si starebbe concentrando su altri profili.

D’altro canto, Zidane non resta di certo a guardare: il francese avrebbe già chiamato la Juventus per proporsi sulla panchina bianconera, che troverebbe l’allenatore giusto per puntare alla vittoria della Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, l’ex Inter a gennaio | Ipotesi scambio

Calciomercato Juventus, futuro CR7 | Decisione presa