Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Offerta in arrivo!

Novità importanti in arrivo per il calciomercato del Milan: la dirigenza rossonera torna alla carica e prepara l’offerta per il gioiello

Archiviata la bella vittoria nel derby, nei pensieri dei dirigenti del Milan torna ad esserci il calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino di Massara e Maldini che, tra gennaio e giugno, potrebbero regalare a Pioli. In tal senso, c’è il ritorno di fiamma per un ‘vecchio’ obiettivo del ‘Diavolo’: i dettagli.

Calciomercato, colpo Milan: pronti 20 milioni

Il Milan guarda già al 2021. Nelle prossime sessioni di calciomercato il club rossonero avrebbe in mente di puntare su un vecchio pallino della dirigenza milanista. Secondo ‘Todofichajes.com’, Ryan Gravenberch è tornato con prepotenza nel mirino del ‘Diavolo’. Il talento 18enne in forza all’Ajax era stato uno dei primissimi nomi richiesti dal tedesco Rangnick prima che la ‘rivoluzione’ tecnica fosse stoppata.

Classe 2002, fisico imponente, Gravenberch è considerato una delle future stelle del calcio olandese. I rossoneri potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con Raiola, agente del centrocampista e con sui si sta già discutendo del rinnovo di Donnarumma.

Il Milan ha intenzione di accontentare le richieste dell’Ajax, mettendo sul piatto un’offerta vicina ai 20 milioni richiesti dai ‘Lancieri’. Situazione in divenire, Gravenberch nuovamente nell’orbita rossonera: dopo Tonali, un altro giovane talento per il centrocampo di Pioli.

