Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo | Va in Premier

Il Milan sogna ad occhi aperti in questo avvio di stagione ma potrebbe presto perdere un obiettivo di mercato

È un momento straordinario quello che sta vivendo il Milan, che occupa attualmente la prima posizione in classifica in Serie A dopo aver vinto quattro gare su quattro fin qui. Anche l’Inter si è arresa di fronte a Ibrahimovic e compagni che ieri hanno avuto la meglio nel derby imponendosi per 2-1.

Tra campionato ed Europa League fanno sette vittorie in sette partite per i rossoneri, che sono ripartiti così come avevano lasciato il campionato scorso, continuando il filotto di risultati utili consecutivi che va avanti ormai dallo scorso giugno. Con il passare delle giornate cresce la fiducia e l’ottimismo per la compagine allenata da Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, sfuma Simakan: il calciatore verso il Burnley

Il Milan è partito con l’obiettivo quarto posto per tornare in Champions League, ma con il passare delle giornate potrebbe anche alzare l’asticella se la marcia dovesse continuare a essere quella attuale. Per questo la società lavora sul mercato, per provare a garantire nuove alternative a Stefano Pioli visto che il campionato è lungo e ricco di impegni.

Nel mirino dei rossoneri c’era anche il centrale Mohamed Simakan, ma l’obiettivo potrebbe presto sfumare. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, il Burnley sarebbe pronto a offrire 15 milioni per ingaggiare il calciatore dello Strasburgo.

Il Milan si sarebbe fermato a un’offerta di circa 10 milioni di euro, per questo il club inglese potrebbe avere la meglio.

