Calciomercato, caos Barcellona | Scoppia il caso Pjanic

Dopo il trasferimento al Barcellona dalla Juventus, scoppia in Spagna il caso legato a Miralem Pjanic: dubbi sulla condizione fisica

Il calciomercato estivo ha visto in casa Juventus la partenza di uno degli uomini fondamentali del centrocampo, ovvero Miralem Pjanic. Il bosniaco si è trasferito al Barcellona nello scambio con Arthur, arrivato in bianconero, ma ora scoppia un nuovo caso in Spagna. Catalani poco convinti.

Calciomercato, Pjanic fuori forma: dubbi in casa Barcellona

Miralem Pjanic sta vivendo quello che lui stesso ha definito ”un sogno”, ovvero quello di indossare la maglia del Barcellona. Il centrocampista bosniaco infatti, lo scorso settembre si è trasferito a titolo definitivo nel club catalano, nell’operazione che ha portato Arthur a trasferirsi alla Juventus. Dopo quasi due mesi in Spagna, scoppia il caso legato al bosniaco che suscita dei dubbi al Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Sport’, la forma fisica del centrocampista appena acquistato non sarebbero ancora convincenti. Inizialmente si era pensato che il motivo fosse solo l’aver avuto il Coronavirus, ma i sospetti restano anche su un estate passata lasciandosi andare troppo. Infatti, nella sua esperienza in blaugrana, Pjanic fino ad ora ha collezionato solamente due presenze, totalizzando 35 minuti ed entrando sempre nel finale di partita. Dunque iniziano i primi dubbi per il Barcellona sull’acquisto del bosniaco, che si spera possa riprendere in fretta la sua migliore forma.

