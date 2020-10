Calciomercato Inter, sorpresa tra i pali | Ecco l’erede di Handanovic!

L’Inter punta a rinforzare la porta nerazzurra e prova a chiudere per l’erede di Handanovic: cifre e dettagli

Archiviata la sconfitta nel derby contro il Milan, in casa nerazzurra si torna a pensare al calciomercato. La prossima estate arriverà un portiere, possibile erede del 36enne Samir Handanovic. In tal senso, spunta un nome a sorpresa per i pali dell’Inter: i dettagli.

Calciomercato Inter, post Handanovic: pista inedita

Nonostante un derby da assoluto protagonista, l’Inter pensa da tempo al successore di Samir Handanovic. Il portiere sloveno, nonostante le due reti incassate da Ibrahimovic, ha sfoderato l’ennesima prestazione da primo della classe: le 36 primavere, però, spingono Marotta a cercare un sostituto.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il nome caldo per difendere i pali nerazzurri può essere Camilo Vargas. Il messicano, 31 anni, potrebbe firmare la prossima estate per 1,5 milioni da versare nelle casse dell’Atlas Guadalajara.

Con la pista che porta a Cragno che pare in salita, vista anche la concorrenza della Roma, il colombiano classe 1989 approda con prepotenza sul taccuino dei dirigenti interisti pronti a puntarvi già a giugno.

