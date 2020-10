Calciomercato Juventus, clamoroso rifiuto | No dalla Francia

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e arriva la decisione del talento in merito al suo futuro: scelta la squadra preferita

La Juventus sta vivendo un momento particolare in questo avvio di stagione, visto che nelle prime tre gare disputate ha collezionato cinque punti che vanno ad aggiungersi ai tre conquistati contro il Napoli a tavolino, a causa della mancata partecipazione dei partenopei nell’incontro della terza giornata all’Allianz Stadium.

Nelle tre gare disputate fin qui i bianconeri hanno realizzato sei reti e ne hanno subite tre, mettendo in evidenza alcune lacune difensive in particolare contro Roma e Crotone, dove sono state concesse troppe occasioni agli avversari. Domani ci sarà un nuovo test importante con l’esordio in Champions League contro la Dynamo Kiev.

Calciomercato Juventus, Camavinga si allontana: vuole il Real Madrid

La squadra è concentrata sul campo mentre la società continua a lavorare per il futuro. Nel mirino dei bianconeri c’è da ormai diverso tempo Eduardo Camavinga del Rennes, uno dei centrocampisti più promettenti del calcio mondiale.

Il centrocampista però sembrerebbe allontanarsi dai bianconeri. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon, infatti, Camavinga avrebbe detto no alla Juventus e al Paris Saint-Germain in quanto il suo unico obiettivo è quello di approdare al Real Madrid.

Anche Zidane avrebbe dato la priorità al centrocampista del Rennes mettendo da parte anche calciatori importanti come Paul Pogba. Nell’estate del 2021 i Blancos cercheranno l’assalto definitivo per spazzare via la concorrenza delle big.

