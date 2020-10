Calciomercato Juventus, Dybala in bilico | Scambio stellare in Liga!

La Juventus potrebbe salutare Paulo Dybala nel prossimo calciomercato: scambio clamoroso con il top player

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’addio di Paulo Dybala. L’argentino, accostato con forza ad una possibile cessione in estate, alla fine è rimasto alla corte di Pirlo. La ‘Joya’, però, potrebbe comunque salutare Torino rientrando in un clamoroso scambio: ecco un nuovo top player per la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, scambio shock: Dybala porta un big

Quattro giornate, nemmeno un minuto in campo. Paulo Dybala non poteva immaginare un inizio di stagione peggiore, con la rottura con la Juventus che appare più vicina che mai. L’argentino è dunque destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’, con una suggestiva ipotesi scambio che rischia di prendere corpo proprio l’anno prossimo.

Rispunta, per l’attacco di Pirlo, il nome di Antoine Griezmann. L’attaccante francese, ancora deludente nella gara contro il Getafe, sembra sempre più lontano dai gradimenti di Koeman. Ecco dunque la possibile operazione che vedrebbe l’ex Palermo alla corte di Koeman e Griezmann, in Serie A, al fianco di Cristiano Ronaldo.

Un intrigo destinato a prendere forma già nel prossimo mercato: Dybala ‘porta’ Griezmann in quel di Torino.

