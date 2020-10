Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il bomber | Addio e assalto

In casa Juventus si lavora già alla prossima stagione, approfittando dell’uscita di un bomber dal top club europeo: nuovo assalto in vista

Nella stagione della Juventus bisogna dare una svolta decisiva dopo il pareggio di Crotone per 1-1. Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai ed i bianconeri lavorano già ad un colpo per la prossima stagione. Ritorno di fiamma per un bomber, che potrebbe essere in partenza per fare cassa.

Calciomercato Juventus, il PSG piomba su Griezmann: Icardi in uscita e bianconeri in agguato

Nonostante la finestra di calciomercato si sia chiusa ormai da due settimane, la Juventus continua a lavorare per rinforzare la propria rosa, pensando già al prossimo anno. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il PSG avrebbe deciso di puntare forte su Antoine Griezmann, affare che richiederebbe con cospicuo sforzo economico. Per questo motivo i parigini prima di procedere con l’assalto saranno costretti a far partire qualche membro della rosa.

Dunque a finire sulla lista dei possibili sacrificati potrebbe essere Mauro Icardi, riscattato quest’estate a titolo definitivo dall’Inter. Dalla situazione naturalmente sembrerebbe essersi fatta ingolosire la Juventus, che da tempo ha come pallino per l’attacco il bomber argentino. La prossima estate dunque potrebbe arrivare un nuovo assalto bianconero all’attaccante tanto desiderato già quando era in nerazzurro e chissà che non possa essere quello decisivo per vederlo finalmente in maglia bianconera.

