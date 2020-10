Calciomercato Juventus, nuovo assalto in casa Real | Pronti 40 milioni

La Juventus pianifica già i propri colpi futuri e torna a mettere gli occhi su un calciatore del Real Madrid: servono 40 milioni

Inizio stagione più complicato del previsto per la Juventus, che in quattro partite ha collezionato due vittorie e due pareggi. Domani inizia il cammino in Champions League, ma nel frattempo si continua a lavorare per il calciomercato del futuro. Ritorno di fiamma per un calciatore del Real Madrid, per il quale serviranno 40 milioni.

Calciomercato Juventus, Isco nuovamente nel mirino: servono 40 milioni

Il calciomercato non dorme mai ed anche nei momenti in cui la finestra dei trasferimenti è chiusa si lavora per possibili acquisti futuri. In casa Juventus, si continua a tenere sott’occhio il calciatore del Real Madrid, Isco, che già da tempo sembrerebbe essere uno degli indiziati a lasciare i ‘blancos’.

Il talento spagnolo classe 1992 è da tempo un obiettivo della Juventus, che con la probabile partenza di Paulo Dybala potrebbe puntare su di lui per sostituirlo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, il trequartista del Real sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro ed interesserebbe molto al club juventino. Vedremo se nella prossima estate arriverà l’assalto decisivo della Juventus.

